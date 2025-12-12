785 funcionários aderiram à greve convocada para esta sexta-feira

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia deu conta que dos 10590 funcionários em exercício de funções, 785 aderiram (7,4%) à greve convocada para esta sexta-feira, 12 de Dezembro, no que respeita às escolas e aos serviços da secretaria.

Informa ainda que dos 2509 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 353 aderiram à greve, o correspondente a 14% do total, que dos 3092 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 52 aderiram à greve, o correspondente a 2% do total.

Já no turno da tarde, dos 1784 docentes em exercício de funções, 301 aderiram à greve, o correspondente a 17% do total e dos 3205 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 79 aderiram à greve, o correspondente a 2% do total.