GR indica que 14% dos professores aderiram à greve na manhã desta sexta-feira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação, deu conta de que esta sexta-feira, 12 de Dezembro, dos 5.601 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 405 aderiram à greve, o correspondente a 7,2% do total.

A tutela especifica que, dos 2.509 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 353 aderiram à greve, o correspondente a 14% do total. Já entre o pessoal não docente, dos 3.092 funcionários em exercício de funções no turno da manhã, 52 aderiram à greve, o correspondente a 2% do total.