Roberto Martínez destaca profissionalismo e carreira notável de Rui Patricio

O selecionador Roberto Martínez destacou hoje o profissionalismo de Rui Patrício, que, aos 37 anos, terminou a carreira, e lembrou o trajeto "notável" do guarda-redes mais vezes internacional pela seleção portuguesa de futebol.

"Os meus dois primeiros jogos na seleção foram com o Rui na baliza e senti a equipa completamente protegida. Esteve connosco nesse ciclo até ao Europeu de 2024 sempre com a mesma atitude profissional e de grande companheirismo. Foi um grande guarda-redes, muito calmo e tranquilo. Um trabalhador empenhado, que teve uma carreira notável", afirmou Roberto Martinez em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Rui Patrício despediu-se das balizas com 108 jogos por Portugal, tornando-se no guarda-redes mais internacional pela equipa das 'quinas', tendo conquistado o Euro2016 e a Liga das Nações de 2019.

Já na fase final da carreira, Patricio perdeu a titularidade para Diogo Costa, mas ainda chegou a fazer três jogos sob o comando de Roberto Martínez, frente a Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0), na qualificação para o Euro2024, e Suécia (5-2), num particular em Guimarães.

Rui Patrício estava sem clube desde o final de junho, quando deixou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do qual realizou somente dois encontros, ambos no Mundial de clubes, depois de ter jogado nos italianos da Atalanta na época 2024/25.

O ex-guardião fez a formação no Sporting e representou a equipa principal dos 'leões' durante 12 anos, entre 2006/07 e 2017/18, num total de 467 jogos em todas as competições, sem nunca ser campeão nacional, mas em que arrecadou duas Taças de Portugal (2007/08 e 2014/15), duas Supertaças Cândido de Oliveira (2008 e 2015) e uma Taça da Liga (2017/18).