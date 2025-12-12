Rui Borges admite que "assinava" já a renovação de contrato com o Sporting

O treinador do Sporting, Rui Borges, admitiu hoje que "assinava" já a renovação de contrato com os bicampeões nacionais de futebol, mas lembrou que tem vínculo "até 2027" e a "confiança" do clube.

"Se estivesse aqui [na mesa a renovação do contrato], assinava, sem problema algum. Agora, não é algo que me passe no pensamento, para já. Tenho contrato até 2027, sei bem da confiança [que tenho] desde o primeiro dia que entrei nesta casa", reconheceu o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

O ex-treinador do Vitória de Guimarães foi apresentado em Alvalade há quase um ano, em 26 de dezembro, para suceder a João Pereira, que não resistiu à vaga de maus resultados após a saída do técnico que iniciou a época nos 'leões', Rúben Amorim, para o Manchester United.

Na quarta-feira, vários órgãos de comunicação social noticiaram o interesse do Sporting em renovar o contrato com o treinador que acabou por conduzir o clube ao bicampeonato e à 'dobradinha', com a conquista da Taça de Portugal na mesma época.

Questionado sobre se entendia essas notícias como uma demonstração pública de apoio da estrutura do Sporting, numa altura em que tem sido questionado pela incapacidade de vencer adversários diretos nesta época, Borges salientou que está "feliz" no clube e que "o trabalho" é que irá ditar o seu "futuro".

"Não se trata de confiança, porque a confiança é demonstrada desde o primeiro dia, já disse. E, nesta fase, muito menos precisava de confiança, porque temos dado claramente uma demonstração daquilo que temos sido capazes e que vamos ser no futuro, com toda a certeza", concluiu.

O treinador dos 'verde e brancos' abordou o seu futuro e as notícias sobre o interesse do clube em renovar-lhe o contrato durante a antevisão do encontro com o AVS.

O Sporting recebe o AVS no sábado, em partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.

A equipa orientada por Rui Borges procura regressar às vitórias no campeonato após o empate na última jornada, na visita ao Benfica, que manteve a distância de três pontos sobre os encarnados, terceiros classificados, mas a deixou a cinco pontos do líder, o FC Porto.

Já o AVS, orientado por João Pedro Sousa, segue em último lugar, com apenas três pontos, e ainda não venceu qualquer encontro na I Liga em 2025/26.