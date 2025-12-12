C'azoada sobe ao palco na Placa Central este sábado

Este sábado, 13 de Dezembro, os C'azoada sobem ao palco dos concertos na Placa Central da Avenida Arriaga para interpretar músicas suas e interpretações de Natal.

"É sempre com muito entusiasmo que preparamos estas músicas natalícias, que vamos partilhar com todos já amanhã. Todos os concertos são encarados com emoção, mas este acrescente sentimentos que só o Natal nos traz! É mesmo uma época muito especial e que só faz sentido com partilha!", assegura a acordeonista Elda Pedras.

"Estar em palco num Funchal cheio de cores, cheiros e sabores de Natal, com a magia e ambiente que se vive, também pela proximidade do mercadinho, da aldeia típica, tantas outras atrações, e acrescentar-lhe a nossa música, é mesmo um momento alto para nós", acrescenta.