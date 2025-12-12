Estádio dos Barreiros acolhe 'El Gaitazo' a 19 de Dezembro

Está confirmada a realização, a 19 de Dezembro, de mais uma edição do evento 'El Gaitazo', no Estádio dos Barreiros. Os residentes e visitantes da ilha são convidados a desfrutar de uma noite vibrante marcada pela música, cultura e espírito festivo.

A celebração especial de Natal é organizada por Mira Madeira e Mosquito Rumbero, reconhecidos pela sua forte ligação à comunidade latina e pelo dinamismo dos seus eventos. “El Gaitazo será uma celebração que juntará culturas, famílias e amigos. Queremos proporcionar uma noite cheia de alegria, sabor, som e tradição, num ambiente caloroso e festivo que combina perfeitamente com o espírito de Natal", refere a organização.

Na edição deste ano, a animação estará a cargo de "Som Zuliano, novo ícone da gaita venezuelana na Madeira, conhecidos pela sua energia contagiante e tradição musical; Triova Voices, o grupo vocal que impressiona pelas suas harmonias e interpretações únicas; Ricardo Thompson, artista versátil, capaz de unir ritmos tropicais com sonoridades modernas; Yosi, presença carismática e poderosa, uma voz marcante da nova geração latina; e Mosquito Deejays, responsáveis pela animação da noite".

Ainda de acordo com a organização, o evento terá início pelas 21 horas, mas as portas abrem uma hora antes, havendo áreas de alimentação, zonas premium, decoração temática e um sistema de som e luz de alta qualidade para garantir a melhor experiência ao público. Os bilhetes ainda podem ser adquiridos online através da plataforma www.eventbrite.pt para a zona Arena exclusivamente. Já se encontram esgotados os bilhetes para a zona VIP.