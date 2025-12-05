Seguranças do cargueiro perseguido no estreito Bab el-Mandeb afastaram atacantes
Refira-se que o nome do cargueiro não foi revelado, mas os navios registados no MAR também têm elementos de segurança armados
Um cargueiro foi atacado hoje, alegadamente por piratas, ao largo do estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Adem, disse o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido.
De acordo com o organismo que monitoriza o movimento marítimo na região, o incidente envolveu um cargueiro - que não foi identificado - perseguido por embarcações mais pequenas onde se encontravam os alegados piratas que disparam armas de fogo.
Por outro lado, a empresa de segurança privada Diaplous Group afirmou que o navio de transporte de mercadorias foi atacado duas vezes sendo que os guardas armados que se encontravam a bordo ripostaram afastando os atacantes.
A empresa disse que a tripulação está em segurança.
O estreito de Bab el-Mandeb liga o Mar Vermelho ao Golfo de Adem, separando o continente africano da Península Arábica.
Na região registaram-se ataques por parte das forças huthis do Iémen devido à guerra entre Israel e o Hamas, bem como se verificou um aumento de atos de pirataria levados a cabo por grupos provenientes da Somália.