Seguranças do cargueiro perseguido no estreito Bab el-Mandeb afastaram atacantes

Um cargueiro foi atacado hoje, alegadamente por piratas, ao largo do estreito de Bab el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Adem, disse o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido.

De acordo com o organismo que monitoriza o movimento marítimo na região, o incidente envolveu um cargueiro - que não foi identificado - perseguido por embarcações mais pequenas onde se encontravam os alegados piratas que disparam armas de fogo.

Por outro lado, a empresa de segurança privada Diaplous Group afirmou que o navio de transporte de mercadorias foi atacado duas vezes sendo que os guardas armados que se encontravam a bordo ripostaram afastando os atacantes.

A empresa disse que a tripulação está em segurança.

O estreito de Bab el-Mandeb liga o Mar Vermelho ao Golfo de Adem, separando o continente africano da Península Arábica.

Na região registaram-se ataques por parte das forças huthis do Iémen devido à guerra entre Israel e o Hamas, bem como se verificou um aumento de atos de pirataria levados a cabo por grupos provenientes da Somália.