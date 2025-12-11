Sindicato dos Professores faz balanço da adesão à greve amanhã

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) vai apresentar um balanço da adesão à greve dos docentes esta sexta-feira, 12 de Dezembro, às 11h45, na sua sede.

Durante a iniciativa, o sindicato vai actualizar a situação do processo negocial em curso.

Em nota emitida, o SPM explica a paralisação é consequência do adiamento repetido da resolução de constrangimentos que afetam a carreira docente, incluindo a contagem integral do tempo de serviço não considerado, a eliminação das vagas para progressão, a vinculação de docentes face à falta de pessoal e a aplicação das normas legais que garantem a progressão aos professores contratados.

O SPM destaca que a acção visa a dignidade da profissão docente e a estabilidade das escolas da Região.