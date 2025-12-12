Licenças para construção de edifícios subiram 8,1% nos primeiros nove meses na Madeira

A construção de habitação na Madeira continua em ritmo acelerado. Nos primeiros nove meses deste ano, o número de licenças para a construção de edifícios subiu 8,1% e o de prédios concluídos aumentou 5% face ao período homólogo de 2024.

Entre Janeiro e setembro deste ano, foram licenciados 429 edifícios, traduzindo-se numa subida de 8,1% face ao mesmo período de 2024 (397), de acordo com os indicadores das operações urbanísticas divulgados esta sexta-feira pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Das obras de edificação e demolição licenciadas, 77,2% correspondiam a construções novas (331), das quais 92,4% tinham como destino a habitação familiar (306). Estas obras originaram o licenciamento de 757 fogos em construções novas para a habitação familiar, menos 1,7% que nos primeiros nove meses de 2024 (770).

Quanto aos edifícios concluídos, entre Janeiro e Setembro de 2025, estes aumentaram 5,0% face ao período homólogo, totalizando 296 edifícios, dos quais 70,6% diziam respeito a construções novas para habitação familiar (209).

Quanto aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (708), os resultados indicam um acréscimo de 24,0% face ao mesmo período de 2024 (571).