Clima de tensão entre manifestantes junto à Assembleia da República

Aumentou o clima de tensão entre os manifestantes que se encontram junto à Assembleia da República, no âmbito da mobilização em dia de greve geral em Portugal.

Conforme demonstram as imagens transmitidas pelos vários canais de televisão nacionais, os manifestantes têm entrado em confronto com a polícia e tem sido frequente o arremesso de garrafas para a escadaria de acesso ao parlamento, no alto da qual os polícias já se reposicionaram.

Os "actos de vandalismo" como documentam alguns dos jornalistas ali presente em trabalho estarão a ser praticados por um pequeno grupo de pessoas.