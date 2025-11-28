ADN alerta para as repercussões do clima de tensão na Venezuela
O ADN alertou, hoje, através de comunicado, para as repercussões que pode ter a combinação de uma crise económica e com a repressão política e desrespeito sistemático a direitos fundamentais na Venezuela.
"Tendo em conta que actualmente cerca de 5% da população madeirense é de nacionalidade venezuelana e mais de 300 mil madeirenses e luso-descendentes actualmente na Venezuela, consideramos que a situação actual de tensão naquele país da América Latina poderá no futuro próximo acarretar consequências económico-social graves para a RAM", indica a nota assinada por Miguel Pita.
Aliás, o partido considera que a política de isolamento externo reforça a sensação de que aquele país está a se isolar cada vez mais. "A crescente militarização e as acusações internacionais de narcotráfico criam um cenário de risco geopolítico não apenas para a Venezuela, mas para todas as regiões limítrofes e não só, com potencial de implicações sérias para a segurança, para refugiados e migrações em massa", aponta.
Por isso, em caso de crise militar, o ADN defende que deveriam ser activados planos de evacuação de emergência; a Marinha Portuguesa deveria deslocar meios para o Atlântico Sul; e a rede consular deveria ser reforçada com equipas de emergência.
Conclusões do partido
O que Portugal e a UE fariam se houvesse intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela?
PORTUGAL
• Alinhamento com EUA e UE
• Protecção máxima da comunidade Portuguesa
• Sanções + Diplomacia
UE
• Condenaria a Rússia
• Sancionaria o regime Venezuelano
• Defenderia negociações e legitimaria as ultimas eleições. Há provas
sob a forma de atas que quem venceu foi o ex-embaixador Edmundo Urrutia
• Não enviaria tropas
NATO
• Não entraria na Venezuela
• Garantiria presença no Atlântico
• Ajudaria os EUA em inteligência, logística e
RÚSSIA
• Condenaria a acção militar e garantia protecção diplomática
• Enviaria apoio militar indirecto, armas e inteligência, mas de forma
limitada pois é economicamente fraca e está em guerra activa com a
Ucrânia
• Evitaria confronto militar directo com os EUA.