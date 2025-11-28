ADN alerta para as repercussões do clima de tensão na Venezuela

O ADN alertou, hoje, através de comunicado, para as repercussões que pode ter a combinação de uma crise económica e com a repressão política e desrespeito sistemático a direitos fundamentais na Venezuela.

"Tendo em conta que actualmente cerca de 5% da população madeirense é de nacionalidade venezuelana e mais de 300 mil madeirenses e luso-descendentes actualmente na Venezuela, consideramos que a situação actual de tensão naquele país da América Latina poderá no futuro próximo acarretar consequências económico-social graves para a RAM", indica a nota assinada por Miguel Pita.

Aliás, o partido considera que a política de isolamento externo reforça a sensação de que aquele país está a se isolar cada vez mais. "A crescente militarização e as acusações internacionais de narcotráfico criam um cenário de risco geopolítico não apenas para a Venezuela, mas para todas as regiões limítrofes e não só, com potencial de implicações sérias para a segurança, para refugiados e migrações em massa", aponta.

Por isso, em caso de crise militar, o ADN defende que deveriam ser activados planos de evacuação de emergência; a Marinha Portuguesa deveria deslocar meios para o Atlântico Sul; e a rede consular deveria ser reforçada com equipas de emergência.

Conclusões do partido

O que Portugal e a UE fariam se houvesse intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela?

PORTUGAL

• Alinhamento com EUA e UE

• Protecção máxima da comunidade Portuguesa

• Sanções + Diplomacia

UE

• Condenaria a Rússia

• Sancionaria o regime Venezuelano

• Defenderia negociações e legitimaria as ultimas eleições. Há provas

sob a forma de atas que quem venceu foi o ex-embaixador Edmundo Urrutia

• Não enviaria tropas

NATO

• Não entraria na Venezuela

• Garantiria presença no Atlântico

• Ajudaria os EUA em inteligência, logística e

RÚSSIA

• Condenaria a acção militar e garantia protecção diplomática

• Enviaria apoio militar indirecto, armas e inteligência, mas de forma

limitada pois é economicamente fraca e está em guerra activa com a

Ucrânia

• Evitaria confronto militar directo com os EUA.