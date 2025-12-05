JPP afirma que recuo do GR mostra que "vale a pena lutar pelos nossos agricultores"

O JPP abordou, hoje, um "recuo total no aumento absurdo da água de rega, provando que o Juntos Pelo Povo tinha razão quando em Fevereiro deste ano denunciou publicamente a decisão do executivo, que teria consequências altamente penalizadoras para os agricultores". Élvio Sousa afirmou que tal demonstra que "vale a pena lutar pelos nossos agricultores".

Num encontro com a comunicação social, esta manhã, o líder do JPP exibiu a Portaria 87/2025, de 22 de Janeiro, onde constava o agravamento de 151% no preço da água para uso predominantemente agrícola, passando dos 16,78 euros para 42,13 euros, e o tarifário da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) em vigor, onde o valor final a pagar pelo agricultor é de 17,79 euros.

“O JPP, o partido da Madeira, defensor da agricultura e dos agricultores, fez o seu dever e denunciou este escandaloso aumento de 151% por parte do Governo", indicou, afirmando que a insistência do partido fez despertar o interesse da comunicação social sobre o assunto, referindo-se a trabalhos realizados pela SIC e pelo JM. "Nesses trabalhos jornalísticos específicos, toda a documentação mostrava que, enquanto para regar os terrenos agricultados o aumento era de 151%, mas para regar os campos de golfe o aumento era de, apenas, 31,8%, mais uma prova das prioridades invertidas do PSD e do CDS”, disse.

A denúncia do JPP chegou ao Parlamento madeirense e mesmo “perante todas as provas inequívocas” já referidas e na presença da comunicação social, quer os deputados do PDS/CDS, quer o próprio secretário regional da Agricultura desmentiram o aumento. Caso para dizer, acrescenta Élvio Sousa, “mais depressa se apanha um Secretário, do que um mentiroso”.

“O Governo veio emendar a mão e recua em toda a linha”, destaca. “O recente tarifário da ARM mostra, agora, uma tabela onde uma hora de água de rega passa a custar 17,79 euros, portanto um aumento não de 151%, mas de 6%. Um claro recuo por pressão política do JPP e que vem beneficiar milhares de madeirenses que se dedicam à agricultura", considera.

Élvio Sousa afirma que esta alteração do executivo se fica a dever ao “trabalho bem fundamentado do JPP, que frutificou e obrigou o Governo Regional a emendar a mão, recuar e deixar de prejudicar a agricultura regional, todavia, não deixamos de verificar que para 2025 a água de rega para agricultura aumenta 6%, mas para o golfe mantem-se inalterada”.