PS acusa CMF de continuar a falhar numa resposta digna à morte dos animais de companhia

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, lamentou esta quinta-feira, 11 de Dezembro, o chumbo do executivo PSD/CDS à proposta de criação de um crematório público e de um cemitério para animais de companhia dos residentes no concelho.

Em nota emitida, Rui Caetano lamenta que o executivo municipal "continue a faltar uma resposta pública adequada para lidar com a morte de animais de companhia, um momento emocionalmente difícil para milhares de famílias".

Segundo o socialista, a iniciativa havia sido construída com sentido de responsabilidade social e alinhada com a crescente sensibilidade da população relativamente ao bem-estar animal, pelo que a sua não aprovação “adia uma resposta que muitos munícipes consideram urgente e necessária para garantir dignidade aos animais” no seu fim de vida.

“Actualmente, quando um animal de companhia morre, os tutores vêem-se obrigados a entregá-lo num veterinário, pagando uma taxa para que o corpo seja enviado para a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, onde é incinerado juntamente com lixo urbano. Esta prática não corresponde aos padrões de dignidade que a sociedade de hoje reconhece aos animais, nem ao respeito devido às famílias que com eles partilharam anos de convivência”, entende Rui Caetano.

O vereador do PS sublinha que a criação de um crematório e de um cemitério municipal para animais de companhia permitiria assegurar "um tratamento digno e respeitador, alinhado com as melhores práticas já adotadas noutros municípios do país e da Europa", vincando que estas infra-estruturas representam "uma necessidade social evidente e um passo natural no caminho de políticas públicas que valorizam o bem-estar animal".

Independentemente das posições políticas, Rui Caetano frisa que esta é uma matéria que "deve ser encarada como uma resposta essencial às famílias e ao progresso civilizacional da comunidade".