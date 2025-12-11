Compensador Síncrono garante estabilidade da rede na Madeira

O presidente da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), Francisco Taboada, explicou o papel estratégico do Compensador Síncrono do Caniçal, inaugurado hoje pelo presidente do Governo Regional. Segundo Taboada, à medida que se aumenta a potência renovável na rede, sobretudo de origem solar e óleo, a instabilidade cresce devido à intermitência destas fontes.

“Estes sistemas de baterias servem para equilibrar a rede e permitir integrar cada vez mais energia renovável. Além de funcionarem como reserva, dão estabilidade à rede”, afirmou. O gerador síncrono, acrescentou, consegue segurar a energia necessária em situações críticas, como curtos-circuitos, até que outras fontes recuperem.

Taboada destacou que as baterias do Porto Santo podem alimentar toda a ilha durante várias horas mesmo com a central parada, garantindo autonomia e segurança. O equipamento inclui sete pontos de “black start”, permitindo reiniciar o sistema desde zero em caso de falha total, evitando apagões como os registados no continente português.

O presidente da EEM explicou ainda a discrepância no custo da obra, inicialmente anunciada em 6,6 milhões de euros e agora com valor de oito milhões. “Isto vai até 26 milhões. Temos 18 [milhões] em baterias e 8 [milhões] daqui do Compensador Síncrono. Os arranjos, a parte exteriores são empreitadas separadas”, esclareceu, sublinhando que todos os componentes são necessários para o pleno funcionamento e estabilidade da rede.

No plano técnico, Taboada frisou a importância de manter a tensão em 220 volts e a frequência em 50 hertz, garantindo a estabilidade do sistema eléctrico e protecção dos equipamentos domésticos.