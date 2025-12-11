Câmara do Funchal aprova novos cartões do programa Táxis +75 e quer chegar a 300 munícipes

A autarquia do Funchal aprovou, esta quinta-feira, em reunião semanal de Câmara, a atribuição de cartões de munícipe a mais 59 cidadãos no âmbito do programa Táxis +75, uma medida de apoio à mobilidade para maiores de 75 anos.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, revelou que "com estas candidaturas aprovadas, estimamos chegar ao final do ano com cerca de 300 munícipes a beneficiar deste programa que é facilitador da mobilidade, particularmente na utilização do táxi".

O autarca adiantou ainda que o programa, caso se concretize este número de utilizadores, "terá um montante de cerca de 70 mil euros".

Na mesma reunião de Câmara foi aprovado por unanimidade um voto de louvor ao Teatro Experimental do Funchal (TEF) pelos seus 50 anos de actividade.

Jorge Carvalho destacou toda a vitalidade da associação, bem como o contributo de todos os seus dirigentes e actores que, ao longo de cinco décadas, contribuíram para afirmar não só a associação, mas também o teatro na cidade do Funchal e na Região Autónoma da Madeira.

Proposta do JPP reprovada

Foi reprovada, com os votos contra da coligação PSD/CDS e a abstenção do Chega, uma proposta do JPP que pretendia alterar os montantes máximos para atribuição do apoio ao arrendamento.

O presidente da Câmara considerou a proposta "extemporânea", justificando que neste momento está em curso a revisão do regulamento para ajustar os valores, "não só em termos de valor máximo para apoio a essa renda, mas também aquilo que é o valor da captação".

Jorge Carvalho explicou que o objectivo é "chegarmos a mais munícipes", recordando que actualmente este programa de apoio ao arrendamento beneficia mais de mil famílias num montante que ronda os 2,5 milhões de euros.