Actor Cary-Hiroyuki Tagawa morreu aos 75 anos

O ator norte-americano de origem japonesa Cary-Hiroyuki Tagawa morreu hoje aos 75 anos tendo-se destacado pelo desempenho em filmes como "Último Imperador", "Pearl Harbor" ou "Mortal Kombat".

Tagawa morreu na quinta-feira em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos, devido a complicações cardíacas, segundo a revista Hollywood Reporter, citada pelas agências de notícias internacionais.

A carreira de Tagawa no cinema começou em 1987 no filme "O Último Imperador" realizado pelo italiano Bernardo Bertolucci.

Desde então, participou em filmes como "Pearl Harbor", "Planeta dos Macacos" e "007 - Licença para Matar", "Mortal Kombat" e "Memórias de uma Gueixa", entre outros.

We lost a legend today. Cary-Hiroyuki Tagawa @CHTOfficial played Shang Tsung in the 1995 Mortal Kombat film and sadly passed away at age 75. We had the privilege of his portrayal on the first MK film but also as an amazing voice actor in the Mortal Kombat 11 game.



Cary was one… pic.twitter.com/iAnTc0odGH — Ed Boon (@noobde) December 5, 2025

O pai do ator, nascido no Havai, serviu como militar em várias bases do Exército norte-americano em vários pontos do mundo, sobretudo no continente asiático.

Tagawa, nasceu no Japão e cresceu no sul dos Estados Unidos.

A mãe, Ayako, foi atriz de teatro no Japão sendo que os pais lhe deram o nome em homenagem ao ator de cinema Cary Grant.

Cary-Hiroyuki Tagawa acabou por iniciar a carreira de ator aos 36 anos, depois de trabalhar como agricultor, motorista de limusinas, camionista e fotojornalista.

Na televisão desempenhou papéis em séries como "Nash Bridges" (1996); "Hawai" (2004); "Revenge" (2012-2013); "Teen Wolf" (2014); "Star Wars: Rebels" (2017), entre outras.

Tagawa e a mulher viviam na ilha havaiana de Kauai.