Albuquerque critica greve nacional e defende competitividade

À margem da inauguração do Compensador Síncrono do Caniçal, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, criticou a greve nacional desta quinta-feira, classificando-a como “despropositada”.

Segundo Albuquerque, a adesão foi baixa: cerca de 10% na ARM e 50% na Horários do Funchal. Nas escolas, apenas dois estabelecimentos encerraram, não por falta de professores, mas devido a pessoal técnico. “O dia decorreu sem grandes disfuncionalidades”, afirmou.

Sobre o pacote laboral, o presidente sublinhou que “tudo pode ser negociado”, mas frisou a necessidade de apostar numa economia competitiva: “Portugal tem de produzir mais, melhor e estar na vanguarda tecnológica. O mundo mudou e nós temos de mudar com ele.”

Albuquerque defendeu ainda que a prosperidade não passa pelo proteccionismo: “A única maneira de alcançarmos crescimento é sermos competitivos.”