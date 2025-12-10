Jorge Carvalho destaca importância da aprendizagem da língua portuguesa

Decorreu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal, uma conferência 'Reconhecimento de habilitações estrangeiras e integração no mercado do trabalho', que contou, na sessão de abertura, com a presença do presidente da autarquia e de varias entidades, quer públicas, quer privadas, incluindo associações representativas da comunidade migrante.

Na ocasião, Jorge Carvalho, que tem sob sua tutela o Pelouro da Diáspora e das Migrações, realçou o facto de a autarquia ter políticas e iniciativas próprias no que se refere a estas áreas, sublinhando ainda a importância do processo de formação e reconhecimento das habilitações estrangeiras, bem como da aprendizagem da língua portuguesa, como fundamentais, sendo mesmo "factores decisivos" para uma integração plena dos migrantes, quer no mercado de trabalho, quer na própria comunidade.

O presidente da CMF apontou igualmente o papel da autarquia para ser agregadora na questão da inclusão dos cidadãos migrantes.