Venezuela rejeita acusações dos EUA e garante combater narcotráfico

O procurador-geral da Venezuela disse hoje que o país combate o narcotráfico incansavelmente, depois de os Estados Unidos terem ligado o chamado Cartel dos Sóis à cúpula das Forças Armadas e do Governo venezuelano.

Tarek William Saab defendeu que "quase 100% das drogas que saem das Américas em direção aos Estados Unidos e ao mundo" partem da costa do Pacífico, citando dados da ONU e de organizações internacionais.

Para o procurador, a Venezuela possui um dos "melhores históricos" em matéria de processos judiciais relacionados com o narcotráfico, sublinhando que o país "não produz cocaína nem canábis" e que procede ao indiciamento e condenação de traficantes.

O procurador apontou ainda países como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Brasil e Argentina como principais pontos de tráfico, rejeitando qualquer associação direta da Venezuela a essas rotas.

Estas declarações, proferidas numa conferência de imprensa por ocasião do 56.º aniversário do Ministério Público venezuelano, surgiram num contexto de tensão crescente após o destacamento militar norte-americano no mar das Caraíbas, que Washington justifica com o combate ao tráfico de droga na região.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, classificou essa mobilização como uma tentativa de desestabilização e ordenou que as Forças Armadas mantenham o país em alerta máximo, com exercícios de prontidão face a uma eventual agressão.