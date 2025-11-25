 DNOTICIAS.PT
Madeira

CQM reforça presença no panorama científico internacional com missão à China

None

O Centro de Química da Madeira (CQM) reforçou a sua presença no panorama científico  internacional com uma missão institucional à China, realizada entre 25 de Outubro e 3 de  Novembro e liderada por João Rodrigues, Investigador Sénior e Coordenador  Científico do Centro.

"A deslocação permitiu consolidar parcerias já estabelecidas e impulsionar  novas oportunidades de cooperação com algumas das mais relevantes universidades chinesas", indica nota à imprensa. 

Em Xangai, integrou o painel internacional de avaliação do  laboratório estatal chinês State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer  Materials (SKLFPM) da Universidade de Donghua, e apresentou uma palestra convidada no  ICAFPM2025 – The 12th International Conference on Advanced Fibers and Polymer Materials.

A missão prosseguiu no campus internacional de Haining da Universidade de Zhejiang, onde está sediado o China–Portugal Belt and Road Joint Laboratory on Advanced Materials, do qual o CQM é parceiro em diversos projectos de investigação. Durante a visita, o investigador reuniu-se com diferentes equipas de investigação para discutir o trabalho em curso e identificar novas linhas de  colaboração.

Ainda a convite da Universidade de Zhejiang, deslocou-se ao Transvascular Implantation Devices Research Institute, em Hangzhou, um novo instituto criado em parceria com empresas chinesas e dedicado ao desenvolvimento de dispositivos vasculares baseados em biomateriais. Ali teve contacto com a primeira plataforma humanizada para testes de biomateriais apoiada por inteligência artificial, reunindo-se com os responsáveis desta infraestrutura pioneira. 

A missão terminou com uma visita ao Museu do Grafeno, também em Hangzhou, onde o investigador pôde observar diversas aplicações industriais e comerciais deste material avançado, desde dispositivos electrónicos a têxteis de uso geral e soluções para aplicações médicas. A China é actualmente o maior produtor industrial e utilizador de grafeno. 

Esta missão enquadra-se nas actividades regulares de internacionalização do CQM. Decorrentes  destas parcerias estratégicas, a Universidade da Madeira é actualmente a instituição portuguesa  que, proporcionalmente, apresenta o maior número de publicações científicas em coautoria com instituições chinesas.

0
 Comentários