CQM reforça presença no panorama científico internacional com missão à China
O Centro de Química da Madeira (CQM) reforçou a sua presença no panorama científico internacional com uma missão institucional à China, realizada entre 25 de Outubro e 3 de Novembro e liderada por João Rodrigues, Investigador Sénior e Coordenador Científico do Centro.
"A deslocação permitiu consolidar parcerias já estabelecidas e impulsionar novas oportunidades de cooperação com algumas das mais relevantes universidades chinesas", indica nota à imprensa.
Em Xangai, integrou o painel internacional de avaliação do laboratório estatal chinês State Key Laboratory for Modification of Chemical Fibers and Polymer Materials (SKLFPM) da Universidade de Donghua, e apresentou uma palestra convidada no ICAFPM2025 – The 12th International Conference on Advanced Fibers and Polymer Materials.
A missão prosseguiu no campus internacional de Haining da Universidade de Zhejiang, onde está sediado o China–Portugal Belt and Road Joint Laboratory on Advanced Materials, do qual o CQM é parceiro em diversos projectos de investigação. Durante a visita, o investigador reuniu-se com diferentes equipas de investigação para discutir o trabalho em curso e identificar novas linhas de colaboração.
Ainda a convite da Universidade de Zhejiang, deslocou-se ao Transvascular Implantation Devices Research Institute, em Hangzhou, um novo instituto criado em parceria com empresas chinesas e dedicado ao desenvolvimento de dispositivos vasculares baseados em biomateriais. Ali teve contacto com a primeira plataforma humanizada para testes de biomateriais apoiada por inteligência artificial, reunindo-se com os responsáveis desta infraestrutura pioneira.
A missão terminou com uma visita ao Museu do Grafeno, também em Hangzhou, onde o investigador pôde observar diversas aplicações industriais e comerciais deste material avançado, desde dispositivos electrónicos a têxteis de uso geral e soluções para aplicações médicas. A China é actualmente o maior produtor industrial e utilizador de grafeno.
Esta missão enquadra-se nas actividades regulares de internacionalização do CQM. Decorrentes destas parcerias estratégicas, a Universidade da Madeira é actualmente a instituição portuguesa que, proporcionalmente, apresenta o maior número de publicações científicas em coautoria com instituições chinesas.