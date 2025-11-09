Terramoto de magnitude 5,5 abala ilhas indianas de Andaman sem causar vítimas

Um terramoto de magnitude 5,5 abalou hoje as ilhas indianas de Andaman, sem que, até o momento, tenham sido relatadas vítimas ou danos materiais, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O epicentro do sismo situou-se a 147 quilómetros a nordeste da cidade de Port Blair, capital do arquipélago, no Oceano Índico. A profundidade do terramoto, que ocorreu às 12:08 locais (06:38 em Lisboa), foi de 133 quilómetros, de acordo com dados do USGS.

O Centro Nacional de Sismologia da Índia (NCS) informou, por sua vez, uma magnitude de 5,4 e uma profundidade de 90 quilómetros.

O arquipélago de Andaman e Nicobar, pertencente à Índia, mas situado a mais de 1.000 quilómetros a leste do território continental, encontra-se numa zona de alta atividade sísmica devido à sua localização na fronteira entre as placas indo-australiana e euro-asiática.

As ilhas foram uma das regiões mais afetadas pelo terramoto e subsequente tsunami no Oceano Índico em 2004, que deixou mais de 3.000 mortos no arquipélago.