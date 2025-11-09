Maioria dos hispânicos considera ser "um mau momento para ser latino" nos EUA

Mais de seis em cada dez latinos nos Estados Unidos (65%) afirma que é um mau momento para pertencer a esse grupo regional, um pessimismo alimentado pela retórica anti-imigração do governo do presidente Donald Trump, segundo uma pesquisa divulgada quinta-feira passada pela Axios e Notícias Telemundo.

O estudo constatou que apenas 31% afirma que é um bom momento para os hispânicos.

O pessimismo aumentou consideravelmente em relação a março de 2024, quando 55% dos entrevistados achavam bom ser latino e 40% achavam ruim.

Quando comparado com uma pesquisa de outubro de 2022, a mudança é radical, já que 65% dos latinos viam como um bom fator pertencer a essa minoria e só 31% como ruim.

A apreciação está também marcada nos partidos políticos: 64% dos republicanos entrevistados afirmam que é um bom momento para ser latino, em comparação com 30% dos independentes e apenas 16% dos democratas.

As expectativas sobre alcançar o sonho americano também diminuíram: 44% dos latinos inquiridos acreditam poder conseguir, menos do que os 53% que acreditavam nisso em março de 2024 e 31% dos entrevistados afirma que as ações do Serviço de Controlo de Imigração e Alfândega (ICE, em inglês) mudaram a sua forma de vida, enquanto 53% receia que eles ou um ente querido sejam detidos nos EUA devido à sua origem.

A sondagem realizada pela Ipsos para os dois meios de comunicação decorreu de 21 a 27 de outubro passado com 1.123 adultos hispânicos/latinos com 18 anos ou mais, dos quais 699 estão registados para votar.