IL considera que proposta "é poucochinho" e podia ser um Orçamento do PS

A IL considerou hoje que a proposta do Governo PSD/CDS-PP de Orçamento do Estado para 2026 "é poucochinho" e podia ser um Orçamento do PS, pela carga fiscal e falta de reforma do Estado.

Esta posição foi assumida pelo líder parlamentar da IL, Mário Amorim Lopes, no encerramento debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2026 na Assembleia da República, para justificar o voto contra do seu partido.

Na sua intervenção, Mário Amorim Lopes afirmou que a proposta do Governo chefiado por Luís Montenegro "aumenta a receita fiscal" e também "aumenta a despesa" e "o peso do Estado", falha na atração de investimento e na promoção de um crescimento económico significativo e não sinaliza a vontade de reformar o Estado e a Segurança Social.

"Está feito o teste do algodão, e saiu rosa. Este Orçamento podia ser mesmo um Orçamento do PS. Mudou o Governo, não mudou a pouca ambição. É poucochinho e os portugueses merecem mais", acrescentou o deputado.

O voto contra da IL em relação à proposta de Orçamento na generalidade, que tem aprovação assegurada nesta fase com a abstenção do PS e também de PAN e JPP, foi anunciado na segunda-feira pela presidente do partido, Mariana Leitão.