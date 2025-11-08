Mais um jackpot à vista no Totoloto
Não deverá ser muito fácil alguém ter acertado na combinação extraída esta noite do Totoloto.
O sorteio n.º 090/2025, de 8 de Novembro de 2025, resultou nestes números:
17 - 20 - 29 - 33 - 35 e o 'número da sorte' é o 11.
Segundo a Santa Casa estavam em jogo cerca de 6,6 milhões de euros, devido ao acumular do jackpot das últimas semanas, pelo que caso não haja um vencedor hoje, o pote deverá aumentar para 6,8 milhões de euros para a extracção da próxima quarta-feira.
Se foi o feliz vencedor, saiba então que levará para casa 'somente' 5,28 milhões de euros, depois de o Estado retirar o seu quinhão de 20%.