Totoloto deve dar novo jackpot

O sorteio do Totoloto extraído esta noite deverá acumular novo jackpot, a avaliar pelos números conhecidos.

Assim, o sorteio n.º 086/2025 de 25 de Outubro, resultou nesta combinação:

29 - 35 - 41 - 44 - 47 e o número da sorte é o 11.

No sorteio da passada quarta-feira, também ninguém acertou nos 5 números e um número da sorte, pelo que a Santa Casa previa que o jackpot acumulado para hoje seria 5,7 milhões de euros.

Se, por sorte, ganhou com esta combinação referida acima, então saiba que vai levar para casa cerca de 4,56 milhões de euros, uma vez que o Estado leva 20% do prémio acima de 5 mil euros, pelo que o quinhão será de 1,14 milhões de euros para os cofres públicos.