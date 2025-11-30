Médio Oriente: Papa defende criação de dois Estados

O Papa Leão XIV reiterou hoje, durante um voo de Istambul (Turquia) para Beirute (Líbano), que a única solução para o conflito entre Israel e a Palestina é a criação de dois Estados.

Além disso, Leão XIV apoiou a mediação do Presidente da Turquia, Recep Tayyin Erdogan, na crise do Médio Oriente e na guerra na Ucrânia.

O chefe da Igreja Católica respondeu, durante a viagem, a perguntas colocadas por jornalistas turcos, contando que abordou estes dois conflitos na reunião que teve com Erdogan à chegada à Turquia, na quinta-feira.

O Vaticano apoia há muito tempo a criação dos dois Estados, lembrou.

"Embora Israel não a apoie, vemos isso como a única solução para o conflito que vivem continuamente", considerou.

Esclarecendo que o Vaticano é "amigo de Israel", Leão XIV referiu estar a tentar, com as duas partes, ser uma voz mediadora que possa ajudar a encontrar uma solução justa para todos e na qual a Turquia também poderia ter um papel a desempenhar.

O Papa revelou ainda que abordou a guerra na Ucrânia com Erdogan, esperando que este, com a relação que tem com os presidentes da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, possa promover o diálogo para que haja um cessar-fogo e, assim, ajudar na resolução do conflito.

Por outro lado, Leão XIV adiantou que nestes dias, nas reuniões com os líderes das várias ramificações do cristianismo, se colocou a possibilidade de se reunirem em 2033, em Jerusalém, para comemorar os 2.000 anos da Ressurreição de Cristo.

A ideia foi acolhida e apoiada pelos cristãos, mas até lá ainda falta muito tempo, apontou.

O Papa chegou hoje ao Líbano, na segunda etapa da sua primeira viagem internacional que começou na Turquia.

Leão XIV estará até terça-feira no Líbano, um país devastado por uma crise económica e política desde 2019 e que tem sido regularmente bombardeado por Israel, apesar do cessar-fogo firmado em novembro de 2024.