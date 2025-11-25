Doente urgente transportado pelo 'Merlin' para a Madeira
Um doente, que necessitava de cuidados médicos urgentes, foi transportado do Porto Santo para a Madeira, na manhã de segunda-feira, pela Força Aérea Portuguesa.
Para este transporte aeromédico foi empenhado o helicóptero da Esquadra 751 - 'Pumas', que está em destacamento permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo.
Ao chegar ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo aguardava uma ambulância que realizou o transporte do doente até uma unidade hospitalar.
