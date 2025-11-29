Paris, Barcelona e Madrid também acolheram manifestações pró-Palestina

Milhares de pessoas saíram hoje à rua em Paris e também em várias cidades de Espanha em novas manifestações de apoio ao povo palestiniano e de oposição a Israel e ao movimento islamita Hamas.

Hoje assinala-se o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano, tendo ocorrido manifestações em várias cidades europeias, nomeadamente Paris, Barcelona, Madrid, e também em Lisboa e no Porto.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), pelas ruas de Paris marcharam milhares de pessoas que erguiam bandeiras da Palestina e cartazes com frases de ordem como "Palestina, não nos calarão" e "Parem o genocídio".

Os números da participação na manifestação em Paris tiveram versões díspares: 50.000 mil para os organizadores ou cerca de 8.400 pessoas segundo as autoridades policiais de Paris.

Foi notada a presença do líder do partido de esquerda radical França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, segundo relatou a AFP.

Em Espanha, o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano foi assinalado com uma marcha de cidadãos em Madrid, que exigiram ao Governo espanhol "o embargo de armas e o fim das relações com Israel", porque "o genocídio continua".

As autoridades espanholas também relataram uma manifestação em Barcelona com cerca de 800 pessoas e outra em Logroño com meio milhar de participantes, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Para assinalar o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano realizaram-se hoje em Lisboa e no Porto manifestações inseridas na campanha "Todos pela Palestina! Fim ao Genocídio! Fim à Ocupação", que conta com mais de 150 associações e coletivos de Portugal.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelos ataques a Israel, liderados pelo Hamas, em 07 de outubro de 2023, que causaram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação de Israel provocou mais de 70 mil mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a Organização das Nações Unidas (ONU) considera credíveis.

A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Um cessar-fogo impulsionado pelos Estados Unidos está em vigor no enclave palestiniano desde 10 de outubro, mas as duas fações acusam-se mutuamente de violações da trégua.