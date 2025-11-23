Real Madrid soma segundo empate seguido na Liga e vê liderança encurtada

O Real Madrid foi hoje a casa do Elche empatar a duas bolas, em jogo da 13.ª jornada da Liga espanhola de futebol, somando a segunda igualdade consecutiva e vendo a margem na liderança encurtada.

Febas (53) e Rodriguez (84) por duas vezes adiantaram a equipa da casa e por duas vezes os 'merengues' empataram, por Huijsen (78) e Bellingham (87), o inglês que já havia assistido no primeiro.

A equipa orientada por Xabi Alonso havia empatado na última ronda, sem golos, no reduto do Rayo Vallecano e hoje voltou a perder pontos, tendo agora o FC Barcelona à perna, a um ponto do primeiro lugar, após não conseguir vencer uma formação, 11.ª classificada em La Liga, que não venceu qualquer das últimas cinco partidas para o campeonato.

Um autogolo de Domingos Duarte, aos 82 minutos, deu hoje o triunfo ao Atlético de Madrid na visita ao Getafe (1-0), que é sétimo com 17 pontos, enquanto os 'colchoneros' consolidaram o quarto lugar, com 28.

Oviedo, lanterna-vermelha com nove pontos, e Rayo Vallecano, 13.º com 16, empataram sem golos, enquanto o Betis marcou passo na luta pelos quatro primeiros lugares ao empatar a uma bola ante o 'aflito' Girona.