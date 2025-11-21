Um morto e 12 feridos em incêndio em prédio em Mira Sintra

O incêndio que deflagrou hoje no oitavo andar de um prédio em Mira Sintra fez um morto e 12 feridos, por inalação de fumos, precisou o comandante dos Bombeiros de Agualva-Cacém, João Raminhos, no distrito de Lisboa.

Segundo declarações do comandante no local cerca das 08:00, o incêndio causou um morto e 12 feridos, sete dos quais assistidos no local e cinco transportados ao Hospital Amadora-Sintra. Dois dos feridos são agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O comandante João Raminhos adiantou que o incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, começou no quarto da fração do oitavo andar.

Na sequência do incêndio, que ficou confinado ao oitavo andar, 23 pessoas foram retiradas, mas, segundo o comandante, já regressaram às suas casas.

A Polícia Judiciária (PJ) já foi acionada para o local.

Anteriormente uma fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa tinha indicado que o incêndio em Mira-Sintra, no concelho de Sintra, cujo alerta foi dado às 03:57, causou um morto e 25 feridos por inalação de fumos.

No local estiveram 32 operacionais dos bombeiros do Cacém, Queluz e Algueirão, Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP, com o apoio de 13 veículos.