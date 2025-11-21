Rússia aconselha Zelensky a negociar já para não perder mais território

A presidência russa (Kremlin) advertiu hoje o Presidente ucraniano de que deve negociar o fim da guerra, sob pena de a Ucrânia perder novos territórios, na sequência da divulgação de um plano de paz norte-americano.

"É melhor negociar e fazê-lo agora do que mais tarde. O espaço para tomar decisões para ele [Volodymyr Zelensky] reduz-se à medida que perde territórios" face à ofensiva das forças russas, afirmou o porta-voz do Kremlin.

Dmitri Peskov disse também que a Rússia não recebeu oficialmente os detalhes da proposta dos Estados Unidos, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O plano prevê que a Ucrânia ceda à Rússia Donetsk (leste) e reconheça a anexação da Crimeia, ocorrida em 2014, segundo várias fontes citadas pela comunicação social internacional.