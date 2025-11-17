Sindicato denuncia condições de trabalho no lar Living Care em Câmara de Lobos

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas convocou uma conferência de imprensa para esta terça-feira, dia 18 de Novembro, com o intuito de denunciar as condições de trabalho existentes no lar Living Care, em Câmara de Lobos.

Nessa acção, que decorrerá junto ao referido lar, o sindicato pretende abordar questões relacionadas com "a falta de enfermeiros e ajudantes de acção direta, colocando em risco os cuidados prestados aos utentes e implicando um esforço desmesurado que estes trabalhadores são submetidos". Além disso, aponta que existe "uma escala de serviço, desajustada aos dias de hoje, contra todos os conceitos de protecção e segurança, motivação e da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal".

O sindicato atira responsabilidades à Segurança Social, que "financia essas instituições e deveria olhar mais para os utentes e para os trabalhadores e não colocar nas mãos instituições que não estão aptas a prestar este apoio social".