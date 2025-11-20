Treze pessoas assistidas por inalação de fumo após incêndio na COP30

Treze pessoas foram hoje tratadas por inalação de fumo devido ao incêndio que ocorreu na zona institucional da conferência do clima de Belém, anunciou hoje a presidência brasileira da COP30.

Em comunicado, a mesma fonte acrescenta que o estado dos 13 feridos está a ser monitorizado e que foi prestado "apoio médico adequado".

A coordenadora da equipa de socorro no local, do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, disse entretanto à Lusa que as vítimas foram rapidamente assistidas pelos 12 profissionais de saúde que se encontravam no recinto.

Amanda Dantas, que remeteu para o Ministério da Saúde mais informações sobre o estado e nacionalidade das vítimas, acrescentou que foram enviados para postos de socorro instalados na COP30.

O incêndio ocorreu perto das 14:00 (17:00 em Lisboa) e, segundo a presidência brasileira da COP30, foi controlado em aproximadamente seis minutos, tendo o espaço sido evacuado "em segurança".

A organização acrescenta que, por precaução, o Governo brasileiro e a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) decidiram conjuntamente fechar temporariamente a 'Blue Zone', onde decorrem as negociações e onde estão os pavilhões dos países, para os bombeiros possam fazer uma "avaliação abrangente de segurança".

A presidência da COP pede às delegações que aguardem novas informações oficiais, que deverão ser transmitidas pelas 20:00, quando o local tiver sido "minuciosamente avaliado e considerado totalmente seguro".

A 'Green Zone', onde decorrem as atividades da sociedade civil, permanece aberta e as atividades continuam como previsto.

A zona institucional da conferência do clima dos oceanos, na COP30, foi hoje à tarde evacuada após um incêndio deflagrar junto ao pavilhão de África.

Imagens do incêndio mostram fortes labaredas a consumir uma parte do pavilhão de África.

A 30.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP30) decorre desde 10 de novembro com encerramento previsto para sexta-feira.