Sánchez apela ao diálogo para resolver novo episódio na crise entre EUA e Venezuela

O presidente do Governo espanhol pediu hoje diálogo e respeito pelo direito internacional devido ao cancelamento de voos para a Venezuela após o aviso de cautela dos Estados Unidos a quem sobrevoar aquele país e o sul do Caribe.

Várias companhias aéreas da Europa e da América, incluindo a TAP, cancelaram voos para a Venezuela após Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos ter emitido um aviso internacional com uma advertência.

Questionado na conferência de imprensa após a cimeira do G20, que decorreu no fim de semana em Joanesburgo, na África do Sul, sobre este novo episódio nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, Pedro Sánchez recordou que "a Espanha sempre teve a mesma posição, consistente em abrir espaços de diálogo e pedir respeito ao direito internacional".

E foi isso que o chefe do governo espanhol voltou a reivindicar na cimeira, lembrando que a Espanha não reconheceu o resultado das últimas eleições na Venezuela.

Pedro Sánchez, no entanto, referiu que isso "não é impedimento para que se peça a abertura de diálogos que permitam resolver esta crise".