Edifício da Câmara da Calheta iluminou-se de roxo pelo cancro do pâncreas

No âmbito do Dia Mundial do Cancro do Pâncreas, que se assinalou ontem, a 20 de Novembro, a Câmara Municipal da Calheta associou-se à iniciativa internacional de sensibilização para esta doença, iluminando de roxo o edifício dos Paços do Concelho.

Sob o mote 'O tempo de agir é agora', da iniciativa promovida pelo Clube Português do Pâncreas, o Município pretende alertar a população para a importância da prevenção, para o conhecimento dos sinais de alerta e para a necessidade de promover a detecção precoce desta doença que é considerada um dos cancros mais letais e silenciosos.

A presidente da Câmara Municipal, Doroteia Leça, defende que "a sensibilização é fundamental para salvar vidas", justificando a iniciativa como uma forma de reforçar o compromisso com a saúde e o bem-estar da nossa população.