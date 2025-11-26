 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher esquece-se da chave no interior de apartamento e deixa panela ao lume

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram, pelas 15h30 de hoje, na Rua Pedro José de Ornelas, no Funchal, porque uma mulher saiu de casa e esqueceu-se de uma panela ao lume. 

A corporação mobilizou dois veículos para o local. Os elementos da corporação entraram no apartamento e resolveram a situação. 

