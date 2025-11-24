Jihad Islâmica diz ter encontrado corpo de refém israelita em Gaza

As Brigadas Al Quds, o braço armado da Jihad Islâmica, anunciaram hoje ter encontrado na Faixa de Gaza o corpo de mais um refém israelita levado nos ataques terroristas de 07 de outubro de 2023.

"Hoje, encontrámos o corpo de um dos prisioneiros inimigos durante as operações de busca e escavação nas zonas controladas pelo exército sionista no centro da Faixa de Gaza", declarou a milícia islamita em comunicado, sem especificar quando é que o corpo será entregue a Israel.

A confirmar-se a entrega e a identidade do corpo será um dos últimos três ainda retidos na Faixa de Gaza pelos islamitas.

Os restos mortais dos últimos reféns são os de dois israelitas e de um trabalhador tailandês raptados durante o ataque de 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra.

O último corpo devolvido foi entregue no início deste mês e foi identificado pelas autoridades israelitas como Meny Godard, morto a 07 de outubro de 2023, aos 73 anos.

Desde 10 de outubro deste ano, quando entrou em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, sob pressão dos Estados Unidos após mais de dois anos de guerra em Gaza, o movimento islamita palestiniano Hamas libertou de uma só vez os 20 reféns sobreviventes, em troca da libertação de cerca de 2.000 prisioneiros palestinianos.

O Hamas começou desde então a devolver os restos mortais dos reféns mortos e, antes da entrega dos restos mortais esta noite, tinha já devolvido 24 dos 28 reféns mortos, como acordado no âmbito da trégua.

A etapa seguinte do acordo, ainda por negociar, prevê a continuação da retirada israelita, o desarmamento do Hamas, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave.

Na sequência dos ataques de outubro de 2023, o Exército israelita lançou uma ofensiva de larga escala contra o enclave palestiniano, que já causou mais de 69.000 mortos e 170.700 feridos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, cujos dados são considerados fidedignos pela ONU.