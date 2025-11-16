Samu, Mora, Marcano e Nico concorrem aos Dragões de Ouro

Samu, Rodrigo Mora, Iván Marcano e Nico González vão concorrer ao prémio de futebolista do ano do FC Porto na gala Dragões de Ouro, numa votação que será decidida por votação dos associados, anunciou hoje o clube.

A 38.ª edição da cerimónia anual que premeia as figuras de destaque do universo portista regressa este ano ao Dragão Arena, casa das modalidades do clube, e está marcada para 01 de dezembro.

A Samu e Mora, atuais jogadores do plantel portista, juntam-se Nico González, que deixou o emblema 'azul e branco' rumo ao inglês Manchester City, em janeiro, e Iván Marcano, que findou contrato com o FC Porto no final da última época, depois de 10 temporadas ao serviço dos 'dragões', acumuladas em duas passagens.

Em 2024/25, os quatro jogadores contribuíram para a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, numa época em que o FC Porto não foi além do terceiro lugar na I Liga de futebol.

O atual líder do campeonato também atribuiu o poder de decisão aos sócios em outras duas categorias: atleta das modalidades de pavilhão e associado.

O andebolista Diogo Rêma, melhor guarda-redes do Mundial sub-21 este ano, o capitão da equipa de basquetebol Miguel Queiroz, nomeado pelo segundo ano consecutivo, o avançado Rafa, campeão nacional pelo FC Porto em hóquei em patins, e a distribuidora Lila Durão, figura de destaque na equipa portista de voleibol, concorrem ao galardão das modalidades.

Luís Bacelar, o associado vivo mais antigo do clube, Paulo Bizarro, Manuel Ramiro Ferreira e Ricardo Galiza Marques estão nomeados para o prémio de sócio, um dos vários a serem atribuídos na gala anual dos Dragões de Ouro, que foi estreada em 1986, sob a presidência de Pinto da Costa, antecessor de André Villas-Boas.