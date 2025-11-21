Gil Freitas é o primeiro líder do Rally Madeira Legend

Gil Freitas, fazendo equipa com Duarte Miranda, é o primeiro líder do Rally Madeira Legend.

O piloto do Subaru Impreza WRC S14 concluiu a primeira classificativa do evento com o tempo de 7.53,4, 8,1 segundos, melhor que o segundo piloto mais rápido, Filipe Pires em Mitsubishi Lancer Evolution X.

A terceira melhor marca na primeira passagem pelo Santo da Serra foi obtida por Carlos Fernandes, noutro Mitsubishi, Carisma GT, a 4 décimos que o piloto que o antecede na classificação.

A abrir a estrada, o italiano Renato Travaglia, com um BMW M3 E30, assinou o quarto melhor registo a 11,9 segundos do líder.

A fechar o lote dos cinco primeiros classificados está Emanuel Martins, com um Citroën Saxo Kit-Car.

A organização do Club Sports da Madeira prevê para hoje nova passagem por esta mesma classificativa que, segundo os relatos das equipas, apresenta "um piso muito traiçoeiro, com zonas húmidas muito escorregadias, sobretudo na descida do Santo da Serra para a Fonte de Santo António".