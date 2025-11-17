Incêndio em anexo de casa mobilizou 13 bombeiros

A Corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal foi mobilizada hoje ao final da madrugada para acudir a um incêndio que consumia um anexo de uma casa no Caminho da Barreira, em Santo António.

Foto Google Maps

De acordo com o que foi possível apurar, os BSF foram chamados pelas 6h00, tendo mobilizado quatro viaturas e 13 bombeiros, que rapidamente deram conta das chamas, que apenas danificou o referido anexo de arrumos.

Por esta hora os bombeiros já regressaram ao quartel, tendo deixado a ocorrência, situada acima da Igreja Paroquial da Graça, resolvida e sem vítimas, não tendo sido usada a ambulância mobilizada para o efeito.