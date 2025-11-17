XVIII Exposição Solidária "reconhece a dignidade e a individualidade de cada utente" das instituições

A XVIII Exposição Solidária regressa pelo segundo ano consecutivo ao átrio dos Paços da Câmara Municipal do Funchal, onde pode ser visitada até 21 de Novembro, das 9 às 17 horas.

A iniciativa, que decorre em paralelo com a Feira das Vontades na Placa Central e Largo da Restauração, conta com a participação de 27 instituições regionais e tem como tema ‘Histórias de Vida’.

A exposição é organizada pela Associação Casa do Voluntário em parceria com a Comissão Organizadora, que integra a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, Irmãs Hospitaleiras - Casa de Saúde Câmara Pestana, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, Casa São José e Direcção Regional de Juventude.

Esta segunda-feira, na inauguração da mostra, Célia Dantas, vice-presidente da Associação Casa do Voluntário, explicou que a iniciativa consiste na “apresentação dos trabalhos manuais diversos alusivos ao tema, realizados pelos utentes, colaboradores e voluntários das instituições regionais”.

Segundo a responsável, “através destes trabalhos pretendemos reconhecer a dignidade e a individualidade de cada utente das instituições, em que cada pessoa tem uma trajectória única e pessoal, marcada por lutas, conquistas e superações”.

A vice-presidente destacou ainda que “esta exposição contribui para construir laços entre as instituições, utentes, voluntários, criando momentos de reflexão e partilha, fortalecendo o sentimento de comunidade”.

Valorização do trabalho voluntário

Presente na abertura da iniciativa, Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal do Funchal, sublinhou que “acima de tudo, esta exposição representa a valorização deste trabalho voluntário que é feito não só pelas voluntárias, mas acima de tudo pelas instituições”. O autarca salientou que a mostra procura retratar o percurso individual ou colectivo dos utentes de diferentes instituições, associando-o também “ao percurso de cada instituição na valorização do trabalho que é desenvolvido junto da comunidade, seja ela a mais frágil, seja aquela que procura também ocupar os seus tempos livres”.

“Temos muito orgulho em recebê-la na Câmara Municipal do Funchal, porque traduz exactamente aquilo que é um serviço à sociedade, um serviço voluntário”, afirmou Jorge Carvalho, acrescentando que “todos nós temos de estar gratos por todos aqueles que nos disponibilizam parte do seu tempo, que emprestam o seu melhor ao serviço da comunidade”.

Parceria essencial com as IPSS

Quem também marcou presença na abertura da XVIII Exposição Solidária foi Paula Margarido, secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, que realçou a importância das 27 entidades e IPSS presentes nesta mostra, que “nos contam um bocadinho da sua história de vida e que são tão importantes para a nossa Secretaria Regional”.

A governante justificou esta relevância: “Uma vez que não podemos estar [Secretaria Regional] em todo o lado, contamos com estas entidades nossas parceiras para, junto de todas as pessoas, principalmente os mais fragilizados, darem um bocadinho de si àqueles que pouco ou nada têm”.

Paula Margarido esclareceu que essa carência não é apenas material: “Às vezes até uma questão social. As pessoas que estão sozinhas, que estão nas suas dores, na sua solidão e que contam com estas caras e com estes abraços amigos para, efectivamente, o dia dessas pessoas ser diferente”.

A secretária regional concluiu afirmando que “são estas histórias de vida que aqui nos são trazidas por estas 27 entidades”, sublinhando o papel fundamental destas organizações no apoio às populações mais vulneráveis da Região.