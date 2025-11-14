Margarido visita Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta sexta-feira o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, instituição particular de solidariedade social de referência no concelho da Ribeira Brava, onde destacou o papel determinante que esta desempenha na promoção do bem-estar das crianças, jovens e pessoas idosas.

Ao longo da visita, a governante foi inteirada do funcionamento das diversas respostas sociais desenvolvidas pelo Centro Social e Paroquial, abrangendo a infância, a juventude e a terceira idade, bem como dos principais desafios atuais, nomeadamente ao nível dos recursos humanos especializados e da sustentabilidade das respostas.

“Estamos profundamente empenhados em colaborar com instituições tão estruturantes neste concelho e em toda a zona Oeste. São equipas que lidam diariamente com fragilidades humanas e que merecem toda a nossa consideração, respeito e atenção”, afirmou a secretária regional.

Margarido esteve acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, pela deputada Bina Pereira, pelo vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Hélder Gomes, e pelo Presidente da Junta de Freguesia da Tabua, Inácio Corte. A comitiva foi recebida pelo presidente da instituição, Padre José Patrício, pela directora Leontina Santos, restante direção, colaboradores e utentes, num momento marcado por grande proximidade e espírito comunitário.

Paula Margarido elogiou também a visão intergeracional da instituição, que promove o convívio e o encontro entre crianças, jovens e pessoas idosas, criando um ambiente familiar e enriquecedor para todas as faixas etárias.

“A dignidade humana está no centro da missão deste Centro Social e Paroquial. O trabalho aqui desenvolvido honra a nossa Região e reforça aquilo que defendemos enquanto Governo: cuidar bem de quem mais precisa, com humanidade, profissionalismo e visão de futuro”, sublinhou.

A visita terminou com um encontro com as equipas técnicas e os colaboradores da instituição, no qual foram partilhados desafios e prioridades para os próximos anos, ficando reafirmada a disponibilidade do Governo Regional para continuar a apoiar o setor social e garantir a sustentabilidade das respostas que diariamente chegam a quem mais precisa.