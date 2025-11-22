PPM pede acção em prol do CINM e da economia madeirense

O PPM Madeira emitiu uma nota, através da sua coordenação regional, na qual "mostra-se preocupado com mais um caso suspeito de lavagens de dinheiro na Zona Franca da Madeira (CINM)", uma situação que, afirmam, "pode ser prejudicial para o bom nome da nossa região, estarmos constantemente envolvidos em casos e casinhos, ora de corrupção, ora de lavandarias e lavagens de dinheiros", lamenta.

Acreditando que "a União Europeia já vê com maus olhos o próprio Governo Regional e já veio dizer que se mostra relutante e até já chumbou a extensão de ajuda ao CINM", situação que, afirma, "pode prejudicar seriamente as empresas sediadas na Zona Franca que trabalham honestamente e prejudicando também a economia madeirense", o PPM aponta a culpa ao Governo Regional.

"Em vez de tentar desvalorizar e branquear estas suspeições, deveria ser o primeiro interessado em colaborar para manter limpa a imagem do CINM", defendem. Por isso, "o PPM Madeira lamenta também o silêncio de alguns partidos com assento parlamentar, que ainda não se pronunciaram sobre os vários casos de suspeitas que têm vindo a público e que esses é que deveriam ser os primeiros a reagir e a defender os interesses dos madeirenses que os elegeram, mas parece que andam actualmente adormecidos e sem interesse em abordar temas que prejudicam seriamente os interesses dos madeirenses", conclui.