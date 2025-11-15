Ao volante da versão premium do Hyundai Tucson

Aperte o cinto e siga esta viagem que o stand do Megamotor tem para si, esta semana, ao volante da versão premium Hyundai Tucson. A viatura é do ano de 2022 e encontra-se em excelente estado de conservação. Conta com cerca de 70 mil quilómetros e vem equipada com motor 1.6 a gasolina, 150 cavalos de potência e caixa manual de seis velocidades.

Por se tratar de uma versão especial, inclui vários extras de fábrica, entre os quais espelhos retrovisores rebatíveis electricamente, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha atrás, entre outros. No habitáculo, possui ainda computador de bordo, volante multifunções, GPS e os estofos são em pele.

O Megamotor dá-lhe várias possibilidades de financiamento e facilita a sua compra. Pode levar o Hyundai Tucson para casa com um financiamento a partir de 328,26 euros por mês, sem entrada inicial, com opção de retoma mesmo com dívida*. Beneficia ainda de garantia de fábrica até Abril de 2029 e de simulação de crédito com 0% de entrada, para pagamento em 120 meses, com TAEG de 9,6%. Se preferir, pode optar por pagar a pronto pelo valor de 24 500 euros.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 ou 913 454 540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.