Andreia Jardim assume chefia do Gabinete do Secretário Regional das Finanças

Andreia Jardim será a nova Chefe de Gabinete da Secretaria Regional das Finanças (SRF).

O convite formulado pelo Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, surge na sequência da saída da actual Chefe de Gabinete, Márcia Gomes, que transitará para o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), a partir do dia 1 de Dezembro.

Com um percurso profissional marcado pela longa experiência em cargos de direcção, assessoria governativa e consultoria jurídica, Andreia Jardim assume o novo cargo com o objectivo de fortalecer a coordenação e a gestão administrativa da Secretaria, assim como apoiar directamente o secretário regional das Finanças no exercício das suas funções.

"A nova Chefe de Gabinete traz consigo uma vasta experiência em administração e gestão pública, tendo demonstrado um compromisso sólido com os valores de transparência, eficiência e inovação, que são fundamentais para a missão da Secretaria Regional das Finanças", refere o executivo e acrescenta que esta nomeação "representa o reforço da equipa dirigente da SRF, num momento em que decorrem trabalhos estruturantes associados à gestão orçamental e financeira da Região".

Súmula Curricular

Andreia Luísa Martins Gonçalves Jardim

- Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

- Formação avançada em Administração Pública, Direito Administrativo, Contratação Pública, Ciência da Legislação e Legística, através de programas e pós-graduações do INA, Universidade de Lisboa e Universidade da Madeira.

- Mais de duas décadas de experiência em cargos de direção e assessoria política, incluindo vários mandatos como Chefe de Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional das Finanças.

- Exerceu os cargos de Diretora Regional da Administração Pública, Diretora de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico e Técnica Especialista em diversos departamentos do Governo Regional.

- Experiência relevante em consultoria jurídica nas áreas das finanças públicas, Administração e contratação pública, tendo iniciado carreira como advogada.

- Destaca-se pela direção de equipas, capacidade técnica e envolvimento em processos estruturantes de governação regional.