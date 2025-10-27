Exército israelita anuncia que Cruz Vermelha recebeu corpo de mais um refém em Gaza
O exército israelita anunciou hoje à noite que o Comité Internacional da Cruz Vermelha recebeu um caixão contendo os restos mortais de um refém detido na Faixa de Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo.
O cessar-fogo acordado entre as duas partes em conflito, Israel e o Hamas, prevê a devolução de todos os reféns vivos e mortos.
"De acordo com as informações fornecidas pela Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido foi entregue à sua guarda e está a caminho para ser entregue ao exército israelita na Faixa de Gaza", declarou o exército.
Uma fonte do Hamas também confirmou esta informação à agência de notícias francesa AFP. O corpo de um refém israelita "que foi encontrado hoje na Faixa de Gaza foi entregue à Cruz Vermelha", declarou aquela fonte, bem colocada.
O Governo israelita também anunciou hoje que a Cruz Vermelha, uma pessoa do Hamas e uma equipa egípcia estão à procura de cadáveres de reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023.
As equipas de busca, munidas de equipamento de construção, receberam autorização das autoridades israelitas para entrar "para além da linha amarela (...) sob a supervisão próxima do exército israelita, para identificar a localização dos nossos reféns", declarou a porta-voz do governo, Shosh Bedrosian.
Uma fonte na Cruz Vermelha confirmou que a organização está a participar nessas buscas.