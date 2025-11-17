Catamarã rebocado pelo SANAS até ao Caniçal

A Estação Salva-Vidas de Santa Cruz foi activada, esta tarde, para efectuar o reboque de uma embarcação que pretendia chegar a porto seguro.

O catamarã, que já havia tido grande parte da sua tripulação evacuada por helicóptero, continuava a navegar com dois elementos, que se mantiveram a bordo para salvaguardar a embarcação.

Para a operação, foi empenhado o SANAS103, que procedeu ao reboque do catamarã até à Marina do Dreams Hotel, no Caniçal, onde tanto a embarcação como os tripulantes foram deixados em segurança.

O serviço foi coordenado pelo Centro de Comando, Comunicação e Controlo do SANAS Madeira, em articulação com o MRSC Funchal.