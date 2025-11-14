Número de mortos sobe para dois na colisão entre autocarro e dois automóveis perto de Évora

O número de mortos subiu de um para dois na colisão ocorrida hoje envolvendo um autocarro e dois automóveis na Estrada Nacional 256 no concelho de Évora, que provocou também cinco feridos, revelaram as autoridades.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a segunda vítima mortal é uma bebé, de um ano, que foi transportada em estado grave para o hospital de Évora, onde foi declarado o óbito.

A outra vítima mortal era o condutor de um dos veículos ligeiros de passageiros, de 22 anos, adiantou.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central foram também transportados para o hospital de Évora, outros três feridos graves e dois ligeiros, do acidente que ocorreu perto de São Manços.

Os dois feridos ligeiros eram passageiros do autocarro, acrescentou.

A fonte da GNR disse que entre os feridos há ainda outra criança e que a circulação está cortada nos dois sentidos.

O acidente ocorreu na EN 256 entre São Manços e Vendinha, adiantou.

Segundo a fonte da GNR, um dos automóveis colidiu com o autocarro e depois foi embater no outro veículo ligeiro de passageiros.

Fonte do comando sub-regional indicou que o alerta para o acidente foi dado às 18:03.

Foram mobilizados para o local 40 operacionais dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 20 veículos, incluindo duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Évora e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz.