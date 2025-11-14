51 mil euros de apoio às Casas do Povo

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas celebrou um contrato programa com a Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA) e com a Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA).

O objectivo passa por garantir o seu funcionamento e a realização de iniciativas de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural durante o ano de 2025. Ao todo o apoio atribuído ronda os 51 mil euros.

No caso da ACAPORAMA, que agrega 44 Casas do Povo, o apoio financeiro global ascende a 33.482,52 euros, sendo 19.856,44 euros o montante efectivo a transferir, após dedução do adiantamento concedido em Fevereiro deste ano, no valor de 13.626,08 euros

Já o contrato celebrado com a ADRAMA, que representa 19 destas instituições, o apoio é de 17.787,45 euros, sendo 9.685,61 euros foi igualmente transferido em Fevereiro, no valor de 8.101,84 euros.

Para o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, além de ser um apoio é também um grande investimento destinado ao fortalecimento das Casas do Povo e ao mundo rural.

"A ADRAMA e a ACAPORAMA são determinantes para as Casas do Povo, nomeadamente na gestão de fundos para promover o desenvolvimento rural e as localidades onde estas instituições estão inseridas. A Região muito deve ao trabalho diário das Casas do Povo", disse o responsável adiantando que este auxílio representa bem o compromisso e o reconhecimento do Governo Regional para com a Região.

Na assinatura dos contratos programa estiveram presentes os representantes das associações, Henrique Silva (ADRAMA) e Sérgio Oliveira e Ana Vera Cruz (ACAPORAMA), que salientaram a importância deste envelope financeiro para que estas instituições, sem fins lucrativos, possam continuar o seu trabalho em prol das populações e da Região, nomeadamente ao nível da coesão social, cultura e desenvolvimento social.

De sublinhar que na oportunidade a ACAPORAMA também assinou um contrato programa ao nível da formação no valor de 20 mil euros para desenvolvimento de formações nas Casas do Povo.

A ADRAMA abrange os concelhos de Santana, São Vicente, Porto Moniz, Calheta, Ponta do Sol e Ribeira Brava enquanto a ACAPORAMA agrega os municípios Câmara de Lobos, Santa Cruz, Machico e Porto Santo.