PS propõe programa para pessoas com consumos aditivos e depedências

Marta Freitas apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional a criação de um programa integrado para pessoas com consumos aditivos e dependências, concretizado num c entro de atendimento diurno, formação, reinserção e criação de residências de transição.

Este, afirma a deputada socialista, "é um desafio de saúde pública e dignidade humana".

Marta Freitas alerta para a situação de jovens "sem apoio, sem acompanhamento diário e alojamento temporário".

A proposta do PS, afirma, é o resultado de alertas de diversas instituições que referem a falta de "respostas intermédias, entre o internamento e o regresso à sociedade".

A deputada lembra que, em 2021, o PS apresentou uma proposta nesta área que foi rejeitada porque "o Governo Regional já tinha planos" mas "quatro anos depois nada aconteceu".